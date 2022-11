Highlights e gol Crotone-Monopoli 3-2 | Coppa Italia Serie C 2022 2023 VIDEO

Leggi su sportface

(Di giovedì 3 novembre 2022) Glie i gol di, match valevole per i sedicesimi di finale delladi, in cui i padroni di casa si sono imposti sulla formazione ospite dopo i tempi supplementari mediante il punteggio di 3-2: decisive l’autogol di Radicchio e le reti di Panico e Cantisani. I calabresi, dunque, staccano il pass per gli ottavi di finale. Ecco ildelle azioni salienti e delle marcature della partita. SportFace.