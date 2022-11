Ghiacciai a rischio | molti potrebbero scomparire entro il 2050

(Di giovedì 3 novembre 2022) A dare questa triste notizia è uno studio fornito dall’Unesco: un terzo deipresenti sul nostro pianetail. Isono davvero in pericolo? Ilo di Yellowstone e Yosemite, negli Stati Uniti. Ilo sul Killimangiaro e quello sul monte Kenya, in Africa. Sono solo alcuni dei, presenti

...Olive Ridley Project a Dhuni Kholu che si occupa di queste specie prima che diventino a. "... Il rapido scioglimento dei" testimoniato nel progetto anche da BG4SDGs alle Svalbard, in ......Olive Ridley Project a Dhuni Kholu che si occupa di queste specie prima che diventino a. "... Il rapido scioglimento dei" testimoniato nel progetto anche da BG4SDGs alle Svalbard, in ...La notizia non è delle più incoraggianti: entro il 2050 un terzo dei ghiacciai presenti nei siti Unesco potrebbero scomparire.L'Unesco lancia l'allarme sullo scioglimento dei ghiacciai. Entro il 2050 molti di quelli perenni scompariranno; la situazione più preoccupante è quella dello Yellowstone, del Kilimangiaro e delle nos ...