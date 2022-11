Francesca Piccinini | «I miei amori tra Vieri e Doni»

(Di giovedì 3 novembre 2022) L’ex pallavolista,, ha parlato di due frequentazioni con ex giocatori, Christiane CristianoIn un’intervista al Corriere della Sera, l’ex pallavolistaha parlato di due ex calciatori. Ha negato una passata relazione con Christianderubricandola a pettegolezzo già smentito a suo tempo e ha ammesso di essere legata sentimentalmente a Cristiano: LE PAROLE – «Confermo. Ma non vado oltre: il privato non si tocca. Cristiano è la persona giusta? Diciamo che sto bene e che sono serena». L'articolo proviene da Calcio News 24.

