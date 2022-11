Elon Musk sarebbe intenzionato a tagliare circa 3 700 posti di lavoro di Twitter

Contropiano

Dopo aver acquistato il social network per 44 miliardi di dollari , aver sciolto il consiglio di amministrazione e aver licenziato l'intero top management,mette ora nel mirino anche i ...Trump pronto a tornare su Twitter (nell'era di) Video : Twitter,azzera il cda e prepara il taglio del 25% dei dipendenti Le mani di Elon Musk su Twitter. Non sarà una piazza per la democrazia globale Musk stesso non ha contribuito a fare chiarezza, pubblicando tweet ambigui che spesso sono stati interpretati come direttive o decisioni già prese e in vigore. Ma va ricordato che quello che vale, all ...basti pensare che solo venerdì scorso il commissario per il mercato Interno Thierry Breton ha salutato l’acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk con un altolà (via tweet): “In Europa l’uccellino ...