Cosa aspettarsi dal prezzo dell’iPhone 13 durante il Black Friday 2022

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 3 novembre 2022) In tanti non sannodalla normale evoluzione delper iPhone 13 in occasione di un evento come il. Indubbiamente, è possibile che qui e lì possano venire a galla alcune promozioni interessanti, ma ogni discorso dovrà essere per forza di cose raffrontato con le offerte che abbiamo avuto modo di toccare con mano di recente. In particolare, tra fine e ottobre ed inizio novembre ci siamo nuovamente avvicinati alla soglia degli 800 euro per la versione da 128 GB, come riportato anche all’interno del nostro sito, con opportunità durate pochi minuti all’interno dello store di Amazon. Aspettative nei confronti del13il...