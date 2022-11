Bodo Glimt-PSV Eindhoven | le formazioni ufficiali

Leggi su 11contro11

(Di giovedì 3 novembre 2022) Di seguito ledella sfida-PSV, match valido per la sesta giornata della fase a gironi di Europa League. Alle 21:00 la squadra norvegese ospiterà gli olandesi al Aspmyra Stadion, nel gran finale del Gruppo A di Europa League (UEL). Per ilè certo il passaggio di consolazione in Europa Conference League. Il passaggio alla fase a eliminazione diretta UEFA Europa League (UEL) sembra improbabile, a meno che lo Zurigo non riservi una sorpresa in casa dell’Arsenal nell’altra partita del Gruppo A. Nel caso in questione però, servirà una vittoria contro il PSV. Nel campionato nazionale sono solo due le partite rimaste nella stagione, e visto che il miglior piazzamento possibile è il secondo posto, quella di stasera potrebbe ...