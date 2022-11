Autonomia Zaia | “In poche settimane possiamo avere legge di attuazione Discuteremo delle materie”

Leggi su iltempo

(Di giovedì 3 novembre 2022) (Agenzia Vista) Roma 3 novembre 2022 “Siamo partiti con il piede giusto. Il Ministro conosce bene la materia perché si è occupato sempre del Federalismo. Compiti per casa noi li abbiamo fatti. Nel giro diquestadi, che è una rielaborazione di quello che si è fatto finora. Io sono ideatore della pre intesa fatta con Gentiloni. Il vero tema è un altro, sedersi davanti a un Governo, non mi è mai capitato in cinque anni e discutere. Chiederò quelle che sono previste in Costituzione”. Lo ha dichiarato LucaGovernatore del Veneto all'inaugurazione della 124ma edizione di FieraCavalli. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it