Paola Di Benedetto e Matteo Berrettini | flirt già al capolinea? L’indiscrezione

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Sembrerebbe essere già giunto alilfraDi. Nei giorni scorsi si era parlato di un avvicinamento fra l’ex Vippona e il tennista, ma quella che sembrava la nascita di una nuova storia d’amore si è dissolta come neve al sole.sarebbe stata trapelata dal settimanale Chi in edicola da oggi: IltraDie il tennistaè durato il tempo di un caldo weekend in Toscana. Da quel momento il tennista è sparito. Enon l’ha presa per niente bene. L'articolo proviene da Isa e Chia.