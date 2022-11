Nuove date per Samsung Galaxy S21 e Galaxy S20 sul rilascio di One UI 5 0

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Bisogna analizzare, trapelate proprio in queste ore, a proposito deldell’aggiornamento con One UI 5.0 e Android 13 a bordo dei variS21 eS20. In realtà, il punto della situazione è simile a quello condiviso coi nostri lettori di recente, tramite altro articolo, visto che di tanto in tanto alcune divisioni del produttore coreano sparse in giro per il mondo tracciano una sorta di roadmap per i device in attesa della fatidica notifica. Vediamo, oggi 2 novembre, quanto riportato dalla divisione Malesia per il pubblico. Riscontri aggiuntivi in merito alleperS21 eS20: quando il ...