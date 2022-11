Morto Forghieri | Montezemolo | ' con lui anni meravigliosi'

AGI - Lutto per la Ferrari e per il mondo della F1: èl'ingegnere Mauro, progettista e direttore tecnico del Cavallino , scelto come stretto collaboratore da Enzo Ferrari nel 1962 e fino al 1984 tra i protagonisti di Maranello, e delle 7 ...Cosi' Luca Cordero di Montezemolo, presidente Ferrari dal '91 al 2014, ricorda in una dichiarazione all'ANSA, l'ex direttore tecnico della Rossa,oggi. "Sono vicino alla sua famiglia ...L'ex dt del Cavallino si è spento nella sua Modena all'età di 87 anni ROMA (ITALPRESS) - Lutto nel mondo della Formula 1. E' morto a Modena, la ...F1: è morto Mauro Forghieri, storico direttore tecnico Ferrari di Mattia Zucchiatti 2 Lutto nel mondo dei motori. È morto questa mattina il modenese Mauro Forghieri, storica… Leggi ...