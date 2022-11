Mondiali Qatar 2022 | introdotta sesta sostituzione in caso di commozione cerebrale

Leggi su sportface

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Mancano solamente meno di venti giorni all’inizio deidie, per l’occasione, la Fifa ha ufficializzato un’importante novità: oltre alle solite cinque sostituzioni sarà possibile effettuarne unaindidi un calciatore. Il direttore medico Andrew Massey ha spiegato il nuovo protocollo FIFA Medical Concussion: “Il protocollo diè una guida passo passo per i medici di squadra e i medici, che li avverte come trattare al meglio lesioni concussive o potenzialmente concussive nel calcio. Lanon è la stessa cosa di un altro infortunio. A volte, possono essere necessarie 72 ore per manifestarsi. Lavoriamo sul credo di ...