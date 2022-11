Missili contro missili | i caccia di Seul rispondono a Pyongyang

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 2 novembre 2022)sudcoreani hanno sparato trearia-superficie in alto mare a nord della Northern Limit Line (NLL), il confine marittimo intercoreano "de facto", in risposta alle ultime provocazioni della Corea del Nord. Lo affermano i militari di. Lo riporta l'agenzia Yonhap. Idel sud sono atterrati in un'area a nord dell'NLL a una distanza "quasi equivalente" a quella del missile del nord caduto a sud del confine. "La risposta dei nostri militari riafferma la nostra determinazione a rispondere severamente a qualsiasi provocazione (della Corea del Nord) e mostra che siamo in grado di colpire con precisione il nostro nemico", ha spiegato lo Stato maggiore congiunto.