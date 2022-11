Matthew Perry e l’alcolismo | “Jennifer Aniston mi disse | ‘Sappiamo che stai bevendo’ Quel ‘noi’ fu una mazzata per me”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 novembre 2022), e non solo lei, sapeva bene che il collegaaveva un problema con l’alcol ai tempi di Friends. È lui stesso a raccontarlo nell’autobiografia Friends, Lovers and the Big Terrible Thing. Dal punto di vista professionale stava vivendo un momento d’oro, eppure l’attore si trovava a dover fare i conti con alcuni demoni interiori che lo avevano spinto a sviluppare una dipendenza dall’alcol e dagli oppioidi. “Ero all’apice della mia carriera con Friends – ha raccontato– ma mi sentivo solo e le uniche persone con cui avevo contatti erano i miei spacciatori”. C’è stato però qualcuno che ha avuto il coraggio di affrontarlo e metterlo davanti al fatto compiuto, ed è stata proprio: “Mi è venuta ...