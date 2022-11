Lo studio accerchia Donzelli su rave e Sapienza | la difesa con un gesto inaspettato

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 2 novembre 2022) “Liberticida e incostituzionale? Ci vuole rispetto per il Presidente della Repubblica”. È così che Giovanni, esponente di punta di Fratelli d'Italia, risponde alle critiche al governo per la norma suiparty durante la puntata del 2 novembre de L'Aria che Tira, il talk show di La7 condotto da Myrta Merlino. “Il DecretoParty - spiega il deputato di FdI - è sulla Gazzetta Ufficiale, quindi siamo garantiti che non è incostituzionale, che non è una stretta repressiva, che non c'è la voglia di impedire agli studenti di occupare la scuola”. Le critiche di Maria Teresa Meli, Luca Telese e Tommaso Cerno sono feroci e cercano di mettere in mezzo l'onorevole, che si difende dall'mento quando si torna a parlare del caso degli scontri tra studenti e polizia a La. ...