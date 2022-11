Lo spoglio in Israele | Netanyahu verso i 69 seggi | boom dell' ultradestra

Boom della destra innelle elezioni che vedono come principiali contendenti il premier uscente Yair Lapid e il leader di destra Benjamin Netanyahu . Dopo lodel 62% dei seggi il blocco dei partiti che ...La più alta affluenza alle urne da decenni inriapre a Netanyahu la strada verso il potere . Con lodel 44,6% dei voti il suo Likud si conferma il primo partito con 32 seggi. Al secondo posto Yesh Atid, il partito del premier Yair ...In Israele il blocco di destra dell'ex premier Benjamin Netanyahu si appresta a vincere le elezioni. Con l'80% dei voti scrutinati la ...Il Paese alle urne per la quinta volta in tre anni e mezzo. In base ai risultati parziali il partito di Netanyahu risulta primo con 32 seggi.