Letizia di Spagna | la maxi gonna ha un buco e lei sbaglia a indossarla

Leggi su dilei

(Di mercoledì 2 novembre 2022)distupisce tutti al Festival del Cinema di Tuleda indossando unaa pieghe di H&M che ha un grandeall’altezza del ginocchio. A prima vista sembra uno strappo ma in realtà ilfa parte del modello, solo che la Reina lo porta in modoto e sembra non avere molto senso.di, la passione per il cut outdidunque lascia di nuovo senza parole. Ultimamente la Reina ha dimostrato di avere una certa passione per il cut out ma il dettaglio seducente divide e non le sono state risparmiate delle critiche. Come ad esempio per il vestito di Miphai, indossato alla prima del Teatro Real, che lasciava la schiena nuda oppure per l’abito in ...