Kit Connor | il protagonista di Heartstopper | fa coming out | ' Mi avete costretto'

è stato costretto a fare coming out. Il protagonista della serie Heartstopper ha fatto discutere moltissimi fan che volevano ...L ultima vittima di questo meccanismo malato è stato il giovane attore, protagonista della deliziosa serie televisiva di Netflix Heartstopper che lo vede nel ruolo di Nick Nelson, un ...«Non sento di dover etichettare me stesso, soprattutto non pubblicamente», aveva dichiarato lo scorso maggio Kit Connor che interpreta Nick Nelson in Heartstopper. «A quanto pare alcune persone qui co ...Dopo mesi di speculazioni, il protagonista di Heartstopper rompe il silenzio e ammette di essere bisessuale. Colpa del pubblico che non si è mai dato pace per scoprire la sua sessualità e che, a quest ...