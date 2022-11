Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez si sposano | arriva la proposta di matrimonio

(Di mercoledì 2 novembre 2022)si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip. Correva la seconda edizione per il reality show. Basti pensare che adesso siamo alla settima e i due si amano ancora alla follia. Durante l’estate del 2020 c’erano molte voci sulla coppia e in tanti parlavano di una crisi. Se c’è stata, di certo, è stata superata molto bene. Ad oggi sono una delle coppie più apprezzate nate all’interno della casa più spiata d’Italia e tra poco coroneranno finalmente il loro sogno d’amore.ha fatto ladiE proprio quando nessuno se lo sarebbe mai aspettato,...

Convoleranno presto a nozze Cecilia Rodriguez e. La coppia, conosciutasi nella casa del Grande Fratello Vip , ha deciso di fare il grande passo e lo sportivo ha sorpreso la sua dolce metà con una romantica proposta di matrimonio . ...Fiori d'arancio in vista pere Cecilia Rodriguez: lui le ha fatto una romantica proposta di matrimonio tra le Alpi.e Cecilia Rodriguez si sposeranno: la coppia, che si è conosciuta grazie al Grande ...Ignazio Moser ha chiesto alla fidanzata Cecilia Rodriguez di sposarlo e lei ha detto sì: l’annuncio della coppia sui social.Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez si sposano. L'annuncio con il video della romantica proposta di matrimonio, arrivata dopo 5 anni di amore. "E lei ha detto sì! Non vedo l'ora di viverti per tutta… Le ...