Fortescue Future Industries e Enel Green Power | intesa per lo sviluppo dell’idrogeno verde

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 2 novembre 2022)(Ffi), azienda australiana impegnata nellodi energiarinnovabile, ed, la società globale didedicata alle rinnovabili (Egp), annunciano un’per lo, concentrandosi inizialmente su America Latina e Australia. Ffi ed Egp condividono una visione comune sul ruolo chiavenella decarbonizzazione di settori hard-to-abate: – produzione di fertilizzanti; – realizzazione di prodotti chimici e dell’acciaio; – trasporto marittimo; – aviazione, Settori in cui l’idrogeno viene utilizzato come materia prima o per generare calore ad ...