Due anni fa la morte di Gigi Proietti | che ci ha lasciati con un’ultima battuta

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Ladiè stato un ultimo, geniale, colpo di teatro dell’attore romano. In nessun momento della sua vita mancò d’ironia, e in quel triste 2 novembre 2020 ha regalato a tutti la sua ultima. Certamente una coincidenza, ma se il teatro e l’arte sono quel momento in cui l’immaginazione diventa realtà è giusto, oggi, figurare il grande assente impegnato a lasciare questa Terra con un ultimo slancio prima dell’eternità. Un’eternità che aveva già conquistato in vita, dalle mandrakate con Enrico Montesano in Febbre Da Cavallo a quell’irresistibile versione di Ne Me Quitte Pas di Jacques Brel trasformata in Nun Me Rompe Er Ca’, in cui l’attore si prendeva gioco del chansonnier francese con rispetto e genialità. La sua forza era nella voce, nella romanità ma soprattutto nella straordinaria capacità ...