Detox d’autunno | in poche e semplici mosse

Leggi su distantimaunite

(Di mercoledì 2 novembre 2022)fa spesso rima con “estate”. Ma esiste anche iled anzi è bene ricordarlo per non trascurare corpo e spirito durante la stagione fredda.infatti non significa purificarsi solo nel senso di “sgonfiarsi” o “perdere peso” in vista della bella stagione. Il concetto è molto più ampio, si declina in vari modi, ma all’atto pratico bastano. L’idea di fondo è raggiungere un stato di benessere duraturo nell’arco dell’anno; senza contare che ripulire l’organismo prima delle famigerate abbuffate natalizie non potrà che fare bene! Della serie: meglio giocare d’anticipo. Ed allora vediamo come. A tavola Accanto ai tradizionali minestroni, è la frutta la regina indiscussa della purificazione del corpo. La parola d’ordine è ...