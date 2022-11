Bosé | il biopic su Miguel Bosé debutta domani su Paramount+

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 2 novembre 2022), ilche segue l'intensa e drammatica vita del leggendario cantautore, sarà disponibile in Italia da giovedì 3 novembre su. Circondato da un alone di mistero e fascino,Bose è sempre stato una persona molto riservata: da, giovedì 3 novembre, in esclusiva suarriva la serieche abbatte i muri dell'incredibile vita del cantautore, i suoi punti di forza e le sue debolezze e offre al pubblico uno sguardo intimo sulla sua carriera. Fin dalla nascitaera destinato alla grandezza, nonostante le rigide convenzioni imposte dalla Spagna, suo paese natale, negli anni Sessanta. Suo padre, Luis ...