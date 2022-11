Auto | immatricolazioni ottobre +14 | 56% a 115 827 unità

(Di mercoledì 2 novembre 2022) ROMA – Il mercato dell’chiude per il terzo mese consecutivo in rialzo, dopo 13 mesi di cali. Lesono aumentate del 14,56% a 115.827, rispetto alle 101.827 di2021. Lo rende noto il ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili. Resta negativo il bilancio dei primi 10 mesi che registra una flessione del 13,8% a 1,091,894rispetto a 1.266.795 dello stesso periodo 2021. I trasferimenti di proprietà sono stati invece 439.960 a fronte di 297.892 passaggi registrati ad2021, con un aumento del 47,69%.Il volume globale delle vendite mensili, pari a 555.787, ha interessato per il 20,84% vetture nuove e per il 79,16% vetture usate. L'articolo L'Opinionista.

