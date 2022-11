Il Faro online

Lo dichiara l'assessore alPaolo Calicchio. Questo è stato possibile grazie ai lavori di ... La linea 18, che prevede quattro corse al giorno, effettuerà il collegamento,lunedì al sabato, con ...TSonDemand è il servizio a chiamata diFvg che collega il centro di Trieste con l'altopiano est ... a differenza delle normali corse di linea, vengono di volta in volta stabilitisistema ... Tpl, dal 2 novembre nuova linea bus 18 per il cimitero di Maccarese. Percorso e orari Il nuovo bus, che sarà attivo da domani, giorno di commemorazione dei defunti, non sarà operativo il giovedì, giorno di chiusura del cimitero ...(AGR) “Sarà attiva da domani, 2 novembre, giorno di commemorazione dei defunti, la nuova linea 18 che servirà il Cimitero di Maccarese. Lo dichiara l'assessore al TPL Paolo Calicchio.Questo è stato po ...