Sakkari-Sabalenka domani notte in tv | orario | canale e diretta streaming Wta Finals Fort Worth 2022

Leggi su sportface

(Di martedì 1 novembre 2022) Mariaaffronta Arynanel match valido per la fase a gironi delle Wtadi. Posta in palio altissima visto che la vincitrice ipotecherebbe la qualificazione alle semifinali. La greca ha debuttato con una bella vittoria ai danni di Pegula, vendicandosi della sconfitta in finale a Guadalajara. La bielorussa ha invece superato in rimonta Jabeur, ottenendo una vittoria sofferta e di carattere. Le due si sono affrontate ben sei volte in carriera, peraltro anche lo scorso proprio alle Wtaconduce 4-2 nei precedenti e scenderà in campo con i favori del pronostico. RISULTATI E CLASSIFICHE MONTEPREMI I DUE GIRONI COPERTURA TV L’incontro si svolgerà, tra ...