Oro | in lieve rialzo a 1 649 | 30 dollari l' oncia

Agenzia ANSA

inrialzo in avvio di giornata: è scabiato a 1.649,30 dollari l'oncia con un aumento dello 0,58%. . 1 novembre 2022Al momento i sondaggi vedono invantaggio il leader di sinistra Luiz Inacio Lula da Silva (Pt)... la deforestazione è aumentata, sulla spinta dal disboscamento illegale e dall'estrazione dell'(Teleborsa) - Lieve aumento per Piazza Affari, al pari delle principali Borse Europee, alle prese con la stagione delle trimestrali. Nel dettaglio, corre Unicredit, in cima al FTSE MIB, che ...Fino alla fine di novembre l’opera del Triduo sarà in Santa Maria Assunta a Gussago con gli inserti di Inganni ...