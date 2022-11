“Non ci freghi più” GF Vip | Pamela Prati | i giochi sono finiti È sempre più isolata

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 1 novembre 2022) Nervi tesi dentro la casa del GF Vip7, durante la puntata di ieri faccia a faccia trae Nikita Pelizon. Lo sfogo dopo che il televoto ha eletto Nikita come preferita. Una decisione che non mette tutti d’accordo. Furiosi alcuni commenti sui social. “Nikita antipatica fino al midollo, molto falsa, mi dispiace che è riuscita a ingannare parecchi telespettatori.in posa, con quella enorme bocca perennemente aperta, parla anche a bocca aperta, credendo di essere irresistibile. Sembra una caricatura”. E ancora scrive un’altra utente. “A me continua a non convincere. A maggior ragione, dopo le esternazioni della sorella, trovo incongruenze in quello che ha raccontato e penso fermamente che stia recitando il ruolo dell’ingenua. Si sta controllando per non far uscire chi è veramente e durante le discussioni è spesso ...