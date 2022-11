Milan | Tonali | “Domani dovremo andare in campo con la voglia di vincere”

'Vogliamo rendere ilsempre più grande con obiettivi sempre più ambiziosi. Devo ringraziare ... Tornando sulla partita di domani, Pioli aggiunge: 'ha detto che non dobbiamo pensare che ..."Vogliamo rendere ilsempre più grande con obiettivi sempre più ambiziosi. Devo ringraziare ... Tornando sulla partita di domani, Pioli aggiunge: "ha detto che non dobbiamo pensare che ...Sandro Tonali, centrocampista del Milan, si è espresso in vista della sfida di Champions League tra i rossoneri e il Salisburgo ...(Adnkronos) - Fresco di rinnovo con il Milan, Stefano Pioli presenta la decisiva sfida contro il Salisburgo per la qualificazione agli ottavi di Champions League: "Fare bene domani sera - afferma - vo ...