Mai più miopi e inermi Arriva il pugno duro per i party selvaggi

(Di martedì 1 novembre 2022) Rave addio. Un nuovo reato, pene da 3 a 6 anni, multe da mille a 10mila euro e confisca obbligatoria, in caso di condanna, dei mezzi utilizzati per organizzare l'evento

... indi 50 persone si configura l'invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l'... ma non erastata approvata. Ora da valutare c'è l'uso delle intercettazioni telefoniche, ...... ma per ora l'ipotesiprobabile resta quella di un ritorno direttamente nel 2023. UNICUM Morale ... Da quando la Lazio ha acquistato Immobile dal Siviglia nell'estate del 2016, non ècapitato che ...