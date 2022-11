Lasceremo al mercato una banca forte Giorgetti | la svolta su Mps

(Di martedì 1 novembre 2022) “L'attuale Governo lavorerà per gestire in maniera ordinata la dismissione della quota azionaria detenuta dallo Stato, nel rispetto degli impegni presi con la Commissione Ue, lasciando alun soggettorioe capace di operare in un'economia diversificata e articolata, anche geograficamente, come quella italiana”. Così il neo ministro dell'Economia del governo Meloni, Giancarlo, su Mps Monte dei Paschi di Siena, nel discorso proferito durante l'evento della Giornata mondiale del risparmio, organizzato dall'Acri a Roma.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

