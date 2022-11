Inter già qualificata ma con l’attacco spuntato | con il Bayern la prova generale per gli ottavi

Leggi su sportface

(Di martedì 1 novembre 2022) L’vola a Monaco di Baviera per una partita che non conta nulla da un certo punto di vista, ma che in verità conta tantissimo. Innanzitutto, servirà fare bella figura contro il, una corazzata di livello assoluto che ha già vinto il girone e che sembra al momento avanti anni luce rispetto ai ragazzi di Inzaghi. Ma bisogna dimostrare di poter stare tra le migliori sedici d’Europa, anche perché il sorteggio di Nyon potrebbe verosimilmente mettere sulla strada dei nerazzurri una rivale aglipiù o meno del livello dei tedeschi. E allora, la partita assolutamente inutile e con tantissimo turnover da parte di entrambi (forzato quello di Inzaghi, che perde Lukaku, Dzeko e che potrebbe persino far rifiatare anche Lautaro), diventa una sorta diper testare le ambizioni e lo ...