DIRETTA Bayern Monaco-Inter | segui la partita LIVE

(Di martedì 1 novembre 2022) L’, già certa della qualificazione agli ottavi di Champions League, scenderà questa sera in campo contro illa. L’, dopo aver battuto il Viktoria Plzen nella scorsa settimana, scenderà in campo questa sera già certa della qualificazione matematica per gli ottavi di Champions League. Ad attenderla c’è, quindi, ilQuesto articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Dove vedereMonaco - Inter: streaming etv Il match traMonaco e Inter, valido per la sesta giornata del girone di Champions League, si gioca all'Allianz Arena alle 21. La ...FORMAZIONI UFFICIALIMONACO - INTERBAYERN MONACO (4 - 2 - 3 - 1) Ulreich, Pavard, Upamecano, Stanisic, Mazraoui, Kimmich, Sabitzer, Coman, Gravenberch, Mané, Choupo - Moting. All. ...Commenti, moviola, curiosità e la cronaca del match di Champions League in programma oggi (martedì 1 novembre) all'Allianz Arena: fischio d'inizio alle ore 21 ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...