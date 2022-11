Calciomercato Inter | Marotta si rimbocca le maniche | affare in prestito

(Di martedì 1 novembre 2022) L’sta per giocare questa sera contro il Bayern Monaco, manon si ferma in sede di. L’di Simone Inzaghi è sicuramente in forte ripresa. I nerazzurri, infatti, dopo un inizio di stagione abbastanza problematico, si sono qualificati agli ottavi di finale di Champions League ed hanno anche recuperato un po’ di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Calciomercato.com

Per i nerazzurri di Christian Chivu il 2 - 0 subito in Baviera è in realtà indolore perché con il Barcellonagià certo del primo posto l'era già aritmeticamente qualificata al turno successivo, ...Col contratto in scadenza nel 2023, secondo quanto riportato da.com i nerazzurri potrebbero offrire all'ex Lazio un prolungamento fino al 2025 senza però aumento di stipendio, ma ... Calciomercato Inter, obiettivo Mazzocchi | Mercato Nell'estate 2016 il d.s. dell’Inter Ausilio volò in Brasile per conquistare l’allora imberbe talento brasiliano Gabigol, che era stato a lungo seguito anche dalla Juve: 25 milioni al Santos e un ...Possibile che Mohamed Ihattaren, non ancora ventunenne, sia già a fine carriera Eppure al PSV sembrava un predestinato, cosa gli è successo