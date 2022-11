Borsa | Milano in rialzo con Mps e Tim | male Pirelli

Seduta ancora in rialzo per Piazza Affari che si riporta sui massimi da metà agosto, con i listini che smaniano per una rapida fine della stretta monetaria da parte delle banche centrali. Il Ftse Mib ...Andamento decisamente positivo nella seduta di oggi 1 novembre 2022 delladi. Come prevedibile alla luce del rally monstre registrato da Hong Kong, Piazza Affari ha immediatamente aperto la seduta di Ognissanti con un secco verde. Precisiamo che la giornata di ...Gli analisti apprezzano il deal con Wilderness Trail Distillery (whisky), operazione che permette al gruppo di crescere in un segmento più premium. Deutsche Bank ha promosso Campari da hold a buy, con ...Seduta ancora in rialzo per Piazza Affari che si riporta sui massimi da metà agosto, con i listini che smaniano per una rapida fine della stretta monetaria da parte delle banche centrali. (ANSA) ...