Un tifone devasta le Filippine | oltre 100 i morti Ma è solo un bollettino iniziale | GUARDA

(Di lunedì 31 ottobre 2022)100 persone sono morte nellea causa delNalgae, una delle tempeste più distruttive che abbiano colpito il Paese asiatico quest'anno. Il bilancio delle vittime, purtroppo, sembra destinato ad aumentare, perché sono decine le persone che risultano scomparse. Gli abitanti di un villaggio sono fuggiti nella direzione sbagliata e sono rimasti sepolti in una frana carica di massi. Quasi due milioni di abitanti sono stati sommersi dalle inondazioni in diverse province. Almeno 53 delle circa 100 persone morte - per lo più a causa di inondazioni e smottamenti - vivevano nella provincia di Maguindanao, nella Regione Autonoma nel Mindanao Musulmano. Ildi un disastro meteorologico.

IlIan è atteso nel sud ovest degli Stati Uniti, in Florida, dove 24 delle 67 contee sono state messe da Joe Biden in stato di emergenza IlIanl'isola di Cuba e ne mette in ginocchio gran parte mentre nelle prossime ore è atteso in Florida . I media spiegano che fra oggi e giovedì 29 settembre la tempesta emergerà ne l ...Cinque anni dopo l'uragano Maria approfondimentoNanmadol in Giappone, evacuazione per 4 ... FOTOGALLERY Ansa, Getty Continua gallery %s Foto rimanenti Mondo Cuba, l'uragano Agathal'...Il tifone Nesat dopo aver colpito parte delle Filippine, ora categoria 2, si sta spostando verso il Vietnam dove cresce la preoccupazione. I suoi venti soffiano oltre i 150 km/h con onde alte anche 10 ...