La Meloni sta già dimostrando che non sarà una piccola Draghetta

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 31 ottobre 2022) "Modestia impareggiabile, dolcezza che innamora, gentil, buona, amorosa, il ciel l'ha fatta nascere, per far beato un cor". Così descrivevano la giovane Norina al riccone anziano e sciocco Don Pasquale, nell'omonima opera buffa donizettiana. Direte: che c'entra Donizetti con la? C'entra, perché l'Opera offre un campionario di archetipi e il sospetto che il Signor Presidente del Consiglio stia facendo esattamente come Norina è un sogno goloso che fa venire l'acquolina in bocca. L'irresistibile personaggio lirico è il monumento alla donna furba che prima si atteggia a buonina, sottomessa, ingenuotta per farsi sposare, salvo poi scatenare l'inferno in casa al vecchio scemo che pensava di aver fatto l'affare. Tanti elettori di destra hanno votato FdI con un fiero mal di pancia per green pass e armamenti ucraini. «Laè iscritta all'Aspen ...