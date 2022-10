la Repubblica

Il 30enne di Ancona,sanitario che lavora per un'associazione all'ospedale di Torrette, aveva appena effettuato ...che ha riconosciuto l'ambulanza nel parcheggio di una discoteca a. ...Basti pensare alle 270 telecamere sparse acollegate ai monitor della sala operativa del Commissariato. Se viene segnalata una criticità, prima di inviare la volante, l'già può ... Civitanova, operatore sanitario trasporta un paziente e a fine turno va in ambulanza in discoteca A scoprire il mezzo parcheggiato fuori dal locale la polizia, avvisata dall'ospedale: il 30enne è stato denunciato per appropriazione indebita ...Concluso il turno di lavoro, l'uomo invece di riportare indietro il mezzo di soccorso, si è diretto in un locale per trascorrere una serata all'insegna del divertimento. Scoperto dalla polizia, è stat ...