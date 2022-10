37enne ai domiciliari e sequestro dei social per atti persecutori e diffamazione

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Nella serata odierna, all’esito di una complessavità investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, militari della Stazione Carabinieri di San Giorgio del Sannio e personale della Sezione di Polizia Giudiziaria, aliquota Polizia di Stato in servizio presso la Procura di Benevento hanno dato esecuzione alla misura cautelare personale degli arrestinei confronti di uned alpreventivo degli account sunetwork allo stesso riconducibili, come disposto dal G.I.P. presso il Tribunale di Benevento, attesa la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine alla perpetrazione dei reati di, violazione del divieto di avvicinamento ai ...