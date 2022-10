Nel girone A cambio in vetta | guida il Renate Girone C | pari Catanzaro | Crotone a - 1

(Di domenica 30 ottobre 2022) Solito ricco programma domenicale in Serie C, con 19 partite: in campo tutto ilC e nove gare delA, che si completerà con il posticipo del lunedì sera (alle 20.30) Piacenza - Padova. ...

venetogol.it

A Cambia ancora la vetta: davanti a tutti c'è adesso il Renate, che batte in trasferta la ... ai gol di Ballarini e Saporetti, entrambiprimo tempo, risponde troppo tardi Scapuzzi. Tre ...CRONACA E COMMENTO La quinta giornata delB del campionato di B femminile vede la Ren - Auto ...secondo quarto le cose sono cambiate, abbiamo lavorato meglio in difesa costringendo le nostre ... Eccellenza: il resoconto dell'8. giornata di campionato nel girone B Pareggio ricco di emozioni ad Avellino per la capolista Catanzaro che, dopo essersi fatta rimontare due gol di vantaggio, ha avuto la grande occasione per vincere con il rigore in pieno ...Amc 98-Amerina, il derby del girone B di Promozione giocato oggi domenica 30 ottobre al Finistauri di Acquasparta, resterà a suo modo ...