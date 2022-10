Musetti-Cilic | ATP Parigi-Bercy 2022 | a che ora inizia | dove vederlo in tv | programma | streaming

(Di domenica 30 ottobre 2022) Domani, lunedì 31 ottobre, Lorenzofarà il suo esordio all’ATP di: per il primo turno, l’azzurro dovrà vedersela con un avversario ostico come il croato Marinè reduce dall’eliminazione al torneo di Basilea, probabilmente con ancora la fatica nelle gambe per il torneo di Napoli,ha conquistato il titolo battendo in finale il connazionale Matteo Berrettini. Un solo precedente tra i due, che risale al torneo ATP di Miami del 2021,a prevalere è statocon il punteggio di 6-3, 6-4. Per, dunque, sarà l’occasione per ottenere una rivincita rispetto a quanto accaduto lo scorso anno nel torneo statunitense. Sinner-Huesler, ATP ...

Quello tra Lorenzoe Marinsarà il terzo match sul Campo 1, quello tra Sonego e Tiafoe anticiperà invece la chiusura del programma sullo stesso campo (Bublik - Ymer in chiusura) con il ......30 - Murray vs (WC) Simon a seguire - Korda vs De Minaur COURT 1 Ore 11:00 - Karatsev vs Nishioka a seguire - Baez vs Kachanov a seguire - (15)vsa seguire - Schwartzman vs Cressy a ...È stato pubblicato il programma di lunedì 31 ottobre per quanto concerne il Masters 1000 di Parigi-Bercy: esordio per Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, scende in campo anche il qualificato Lorenzo Sone ...Il programma, gli orari e l'ordine di gioco del torneo Masters 1000 di Parigi-Bercy 2022 per la giornata di lunedì 31 ottobre.