Milan | manca un solo ‘si’ di Pioli

Un appuntamento inevitabile, ma cosaancora per la fumata bianca definitiva Ilpuò sfruttare la clausola di rinnovo automatica inserita nel contratto in essere di Pioli. Ovvero ......i suoi nuovi re, ricordi da Champions: Stavamo bene insieme Articoli più letti Grande Fratello Vip 7 : la brutta fine di Elenoire Ferruzzi e la battuta ingiusta di Signorini di Mario...Il contratto di Stefano Pioli scadrà nel giugno del 2023 ma c'è un'opzione a favore del Milan in cui l'allenatore rossonero potrà estendere il contratto di un ...Ecco cosa manca ancora per il rinnovo ufficiale di Stefano Pioli, che ha fatto intendere di voler proseguire ancora la sua avventura. Ieri durante la conferenza stampa di presentazione ...