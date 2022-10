Mediazione in Ucraina Il Vaticano è in una posizione unica. Scrive il prof. Giovagnoli

(Di domenica 30 ottobre 2022) Di una possibilevaticana per la pace insi è cominciato a parlare fin dall’inizio del conflitto. Questa volta, a rilanciarla è stato Emmanuel Macron, che il 24 ottobre ha incontrato papa Francesco, parlando soprattutto di. Il presidente francese ha poi detto di aver chiesto al pontefice di chiamare il presidente russo Vladimir Putin, quello statunitense Joe Biden e il patriarca russo Kirill per sollecitare un dialogo di pace. Da parte russa è venuta subito una risposta: il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha dichiarato che “siamo pronti a discutere con gli americani, e con i francesi, e con il pontefice”. A stretto giro, il cardinal Pietro Parolin, segretario di Stato della Santa Sede, ha interpretato questa “apertura generica” come un “passo avanti”, confermando la disponibilità della Santa Sede a ...

Mosca dunque si sfila dall'intesa siglata a luglio in Turchia (con ladell'Onu) che ha permesso il passaggio sicuro di decine di milioni di tonnellate di grano attraverso il mar Nero, in ...Il Times: 'Putin vuole un test nucleare al confine con l'' - guarda GLI ACCORDI SUL GRANO E L'ITALIA - Sottoscritti grazie alladi Erdogan con grande fatica, gli accordi consentono ...Papa Francesco è rimasto uno dei pochi che possa parlare in modo credibile di pace. È questa la risorsa che la Santa Sede può far valere ...Bisognava aspettare Putin, “il benzinaio con l’atomica” (così Adriano Sofri su il foglio del 28.10) che riforniva e rifornisce di idrocarburi metà della ...