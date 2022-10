Lazio-Salernitana 1-3 | crolla la squadra di Sarri | Serie A News

Prima del fischio d'inizio di, il presidente biancoceleste Claudio Lotito e i 40.000 tifosi presenti all'Olimpico hanno ricordato Vincenzo Paparelli, ucciso il 28 ottobre di 43 anni fa da un razzo lanciato ...Bruttisssimo pomeriggio per la. Non bastava la sconfitta con la: infatti Maurizio Sarri nel derby con la Roma non avrà a disposizione Sergej Milinkovic Savic. PRECAUZIONE INUTILE Il centrocampista serbo era ...Lazio – Salernitana 1-3 highlights e gol: le azioni principali della sfida della dodicesima giornata di Serie A 2022/23 La Salernitana batte 3-1 la Lazio allo Stadio Olimpico nella sfida della ...Lazio-Salernitana 1-3 nella 12a giornata di Serie A. All’Olimpico, la formazione di Sarri ha perso terreno sull’Atalanta facendosi rimontare dai granata di Nicola dopo aver chiuso in vantaggio il prim ...