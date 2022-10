Gasperini si gode la partenza record | “Se miglioriamo tecnicamente possiamo stare in alto”

Leggi su bergamonews

(Di domenica 30 ottobre 2022) Empoli. L’Atalanta si porta a casa tre punti fondamentali dal Castellani con un convincente 0-2 contro l’Empoli. Un successo che segna la migliordi sempre della Dea: 27 punti in 12 gare. Abbiamo fatto una buona partita,una delle migliori” dice a Sky Sport un soddisfatto Gian Piero, “avevamo già la sensazione di essere in crescita, dovevamo fare una buona prestazione. Il gol di Hateboer rispecchia quello che vogliamo fare, ma ci vuole fiducia. Siamo partiti più cinici, ma ora è importante anche la qualità. Siamo soddisfatti di questa vittoria, in altri casi non c’era tanta gioia. Oggi siamo contenti perché l’abbiamo meritata”. La corsa in alta classifica continua e Gasp ha chiaro in testa cosa bisognerà fare: “Non pensavo saremmo rimasti così in, forse è stato anche eccessivo. La ...