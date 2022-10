Gallicano nel Lazio | addio a Franco Cerquetani

(Di domenica 30 ottobre 2022) Una domenica, quella del 30 ottobre 2022, pernel(cittadina del cuore dei Monti Prenestini) triste: è giunta la notizia del decesso del consigliere comunale (già candidato sindaco). Il pensiero dell’Amministrazione comunale didel«Proviamo un grande dolore e una profonda malinconia nel sapere che ci hai lasciato così velocemente.Anche nella malattia sei stato un vero “guerriero” e con tenacia hai sempre lottato per le tue idee.Nonostante visioni e ideologie differenti, è innegabile la tua passione e dedizione nei confronti del nostro paese.Un bravo consigliere che si impegnava, in maniera particolare per le tematiche sociali che aveva a cuore.Per questo vogliamo ricordarti attraverso alcune foto che racchiudono i diversi eventi della ...

