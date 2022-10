DIRETTA F1 | GP Messico 2022 LIVE | orario TV8 in chiaro | griglia di partenza | aggiornamenti

(Di domenica 30 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPresentazione gara –di– Highlights qualifiche – Come vedere la gara in tv e streaming Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alladel Gran Premio di Città del, valevole come ventesimo e terzultimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. L’autodromo intitolato ai fratelli Rodriguez si appresta ad ospitare una corsa potenzialmente molto interessante e ricca di colpi di scena, seppur ormai ininfluente per l’assegnazione dei titoli iridati. Max Verstappen scatta dalla pole position e va a caccia del record di successi in una singola stagione di F1 (al momento è appaiato a Vettel e Schumacher a quota 13), ma dovrà difendersi dall’assalto delle Mercedes di ...

Appuntamento alle 21.00, insu Sky Sport F1 HD, per non start di questo Gran Premio del2022. Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere ...Guarda anche F1 GPQualifiche GP: super Max in pole, delusione Ferrari Per George un'occasione mancata Un'ottima prima fila per Russell, il quale però non è riuscito a perdonarsi per ...Guarda qui tutto quello che è successo in pista durate le qualifiche del GP del Messico Max Verstappen è in pole position al GP del Messico. Il neo due volte campione del mondo, non è ancora sazio e c ...La Formula 1 è a Città del Messico dove oggi, domenica 30 ottobre, si correrà Gran Premio del Messico F1 2022. Gli orari TV della gara.