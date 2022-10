Calcio | Serie A | Lazio-Salernitana 1-3**

(Di domenica 30 ottobre 2022) Roma, 30 ott. - (Adnkronos) - Lasconfigge 3-1 lain un match del 12° turno diA disputato allo stadio Olimpico di Roma. Al vantaggio dei padroni di casa con Zaccagni al 41', rispondono nella ripresa l'ex Candreva al 51', Fazio al 68' e Dia al 76'. I biancocelesti restano fermi a quota 24 in classifica e sono raggiunti dall'Inter in quarta posizione, mentre i granata salgono al 9° posto con 16 punti.

Il finale di Lazio - Salernitana ha lasciato una coda lunga di polemiche. Oltre al danno anche la beffa per i biancocelesti, che non perdevano in campionato da quasi due mesi: con Milinkovic ammonito ...Dopo unadi occasioni tra cui il palo di Pedro, la Lazio passa in vantaggio al 41' con Zaccagni lanciato a rete da una verticalizzazione perfetta proprio dello spagnolo. La ripresa Sembra ...