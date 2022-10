Strage a una festa di Halloween in Corea del Sud | 59 persone morte schiacciate nella calca video

(Di sabato 29 ottobre 2022) Cinquantanove(ma il bilancio è provvisorio) sonodurante unadia Seul, indel Sud. Lo ha riferito l’agenzia di stampa Yonhap, citando i vigili del fuoco, che parlano di unanel quartiere di Itaewon. Daiche circolano in rete si vedonostese in strada che ricevono i soccorsi. Le autorità per le emergenza hanno riferito di aver ricevuto almeno 81 segnalazioni dicon difficoltà respiratorie. Il sindaco di Seul, Oh Se-hoon, ha interrotto il suo viaggio in Europa e ha deciso di tornarecapitale a seguito dei fatti. Secondo quanto riferito,zona c’erano 100.000che festeggiavano il primo evento di ...

Per ora sono stati confermati nove decessi, ma il numero è destinato a salire: su Twitter sono state pubblicate fotografie che mostranofila di cadaveri, almeno 30 secondo la testata che l'ha ...causa finalizzata, in caso di vittoria, a poter accedere al fondo per il ristoro dei danni ...caso di Sant'Anna ha presentato le richieste di risarcimento di 98 sopravvissuti e eredi della...La denuncia di CasaPound: "Volevamo deporre un mazzo di fiori nella cappella dei morti fascisti, per impedircelo hanno sigillato l'intero camposanto" ...Da un luogo simbolo dell'antifascismo - il monumento di Giannino Castiglioni eretto in piazzale Loreto a Milano per ricordare la strage nazifascista del 10 agosto 1944 in cui 15 partigiani furono truc ...