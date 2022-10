Scandalo nella Royal Navy | abusi sessuali e bullismo sulle donne in servizio nei sottomarini

(Di sabato 29 ottobre 2022)contro alcune militari impegnate a bordo dei. A denunciarlo è labritannica che ha ordinato un’indagine. A darne notizia è la Bbc, che cita le testimonianze che moltehanno raccontato al Daily Mail. Le accuse riguardano membri maschi dell’equipaggio che stabilivano anche l’ordine in cui lesarebbero state violentate in caso di affondamento del sottomarino. Una delle denuncianti ha riferito di essere stata molestata sessualmente da un suo superiore mentre dormiva e che, in un’altra occasione, ha subito un pugno a un rene da un altro alto ufficiale. Un’altra ancora ha riferito che un commilitone avrebbe lasciato foto di modelle nude e delle monetesua cabina, suggerendo ...

RaiNews

Una delle sue mogli è stata Myra Gale Brown, sua cugina di secondo grado di 13 anni, uno... È stato inseritoRock and Roll Hall of Fame nel 1986 e recentemente era entrato anche...L' ammiraglio Sir Ben Key, il capo della Marina britannica, ha definito quanto testimoniato un racconto "ripugnante", aggiungendo che "le molestie sessuali non hanno postoRoyal Navy e non ... Scandalo nella Royal Navy: molestie sessuali su donne in servizio nei sottomarini. Aperta indagine A denunciare le molestie è proprio la componente femminile degli equipaggi dei sottomarini. L'ammiraglio Sir Ben Key ha definito le affermazioni "ripugnanti" e aggiunto: "Le molestie sessuali non hann ...Jessica Morlacchi deve affrontare anche l’accusa di una sua collega dopo lo spiacevole episodio che le è capitato a Oggi è un altro giorno Proprio mentre la trasmissione stava terminando e Serena Bort ...