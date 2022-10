Moratti | «Scudetto 2006? Risarcimento minimo per i furti subiti»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 29 ottobre 2022) Massimo, ex presidente dell’Inter, ha parlato al Corriere della Sera tornando sulla questione Calciopoli e Moggi Massimo, ex presidente dell’Inter, ha parlato al Corriere della Sera tornando sulla questione Calciopoli e Moggi. Le sue dichiarazioni: RIVENDICA LOTOLTO ALLA JUVE – «Assolutamente sì. So che gli juventini si arrabbiano; e questo mi induce a rivendicarlo con maggiore convinzione. Quelloera ilper iche abbiamo subìto. Ci spetterebbe molto di più». MOGGI – «Non è andata così. È vero che Moggi voleva venire all’Inter, e io non gli ho mai detto esplicitamente che non lo volevo; ma non l’avrei mai preso». CONTINUA SU JUVENTUS NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.